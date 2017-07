A brazil sztár irgalmatlanul kipókhálózta a jobbfelsőt

Brazília 7-0-ra verte Kínát a Star Sixes elnevezésű londoni kispályás labdarúgótornán, amelyen a közelmúlt legendái lépnek pályára.

A 35 éves Júlio Baptista még mindig kirobbanó erőállapotban van. A Sevilla és a Real Madrid korábbi játékosa 0-0-s eredménynél állt be, majd rögtön ezt követően meg is szerezte a vezetést.Baptista három gólt rúgott, mellette még Djalminha, Juninho, Rivaldo és Elano talált be.

Baptista második gólja:

Brazília csoportgyőztesként jutott be a negyeddöntőbe, ahol 3-1-re verte Németországot. Elődöntős ellenfele Dánia lesz.