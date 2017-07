Mintha nem is uborkaszezon lenne a sportvilágban. De várjunk csak! Lehet, hogy nincs is uborkaszezon a sportvilágban? Rögtön itt van nekünk a vizes vb, ahol beindul a nagyüzem, és szombaton már hat számban is érmet osztanak, fordítsunk különös figyelmet a nyíltvízi úszásra. Bajnokot avatnak Wimbledonban női egyesben, fokozódik a helyzet a Tour de France-on, Szalaiék a Bayern ellen focizgatnak, de, ami a legeslegfontosabb: három találkozóval rajtol az OTP Bank Liga, azaz mindenki kedvence: az NB I!