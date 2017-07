Méregdrága autóival menőzik Conor McGregor

Conor McGregor ismét megvillantotta lenyűgöző életstílusát: Rolls Royce gyűjteményével pózolt Instagram-oldalán.

Az ír harcos egy New York-i garázsban, meglehetősen furcsa öltözetben fényképezkedett luxusautóival, amelyeknek piaci értéke körülbelül 750 ezer font. "The Wraith, the drop top Dawn, and the GHOST!" - írta a képhez.

The Wraith, the drop top Dawn, and the GHOST! #RollsRoyceLove @rollsroycecarsna Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) által megosztott bejegyzés, 2017. Júl 16., 21:48 PDT

Később egy videót is feltöltött, amiben az egyik sportkocsijával utazza át New Yorkot.

McGregor most fejezte be a Floyd Mayweather elleni meccsének népszerűsítését,amelyet augusztus 26-án rendeznek Las Vegasban.

Mayweather sem veti meg a fényűző életet, a londoni promóciós turnén például egy egymillió fontos, gyémántkirakású Hublot karórát viselt. De a közösségi oldalán is akítv, rendszeresen oszt meg képeket luxusholmijairól,például a magánrepülőjéről vagy a 6,5 millió dolláros összértékű Bugattijairól.