Sosem találná ki mi köti össze Ronaldót, Hamiltont és Federert!

Az amerikai sportmagazin, a Sports Illustrated beválasztotta Roger Federert az 50 legstílusosabb sportoló közé, ezzel olyan sztárokhoz csatlakozott, mint Cristiano Ronaldo, Lewis Hamilton, Serena Williams és Dwyane Wade.

A Sports Illustrated azt írja, "a 35 éves, 19-szeres Grand Slam-bajnok időtlen stílusa nem csak a pályán mutatkozik meg. Az utóbbi időben Federer kockázatot vállal ezekkel a divatos, különböző textúrájú és formatervezésű öltözékekkel, beleértve azt a Gucci-szmokingot, amit a 2017-es Met Gálán viselt."

A SI szerkesztői, sport- és divatszakértői egy csoportba gyűjtötték a világ legelegánsabb sportolóit, olyan szempontok szerint, mint a megjelenés, tervezői együttműködés vagy a közösségi médiában való jelenlét.

A stílusikonok ötvenes listájában Lewis Hamiltonnak, valamint Cristiano Ronaldónak is jutott hely. Nem is véletlenül, hiszen a Forma-1-es világbajnok és a világklasszis focista is nagyon figyel a megjelenésére.

Az összesítést az Oklahoma City Thunder kosarasa, Russell Westbrook vezeti, az NFL-ben szereplő Chicago Bears játékosa, Victor Cruz a második és Serena Williams a harmadik.