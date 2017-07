Folytatódik a Tour, Nikolic David Villa ellen az MLS-ben

Bőséges a szombati élő TV-közvetítések választéka; két mérkőzést is nézhetünk az OTP Bank Liga 2. fordulójából, hajrájához közeledik a Tour, nagyágyúkkal indul a Darts World Matchplay, Nemanja Nikolic és a Chichago Fire pedig a David Villát is soraiban tudó New York City-hez látogat.