McGregor egyszerre alázta porig az NBA-sztárt és Mayweathert

Rossz emberbe kötött bele a Golden State Warriors játékosa, Draymond Green, aki Conor McGregort próbálta kioktatni.

Az egész történet azzal indult, hogy Greennek feltűnt, McGregor egy 23-as Warriors-mezben mászkál, ami jelenleg az ő meze a Golden State csapatában.

A kétszeres NBA-bajnok gondolta szól is az írnek, hogy jó lenne, ha nem az ő mezében parádézna, hiszen ő Floyd Mayweathernek szurkol majd augusztus 27-én, amikor a bokszoló a UFC-harcossal méri össze erejét a kötelek között. Ezt az Instagramon kürtölte világgá, vesztére pedig az írt is bejelölte a bejegyzésében.

We rocking with Floyd bro not you... take that off bruh @thenotoriousmma Draymond Green (@money23green) által megosztott bejegyzés, 2017. Júl 23., 01:22 PDT

Green okosabb maradt volna, ha kicsit utánanéz mezszáma történetének. Előtte ugyanis egy bizonyos C.J. Watsoné volt a 23-as trikó. Watson nem volt egy nagyágyú, legjobb szezonjában is csak tíz pont körül átlagolt, de McGregor szempontjából fontosabb, hogy Watson kényes ügybe keveredett a Mayweather családdal.

Évekkel ezelőtti hírek szerint akkori párját azért verte meg gyerekei szeme láttára, mert üzeneteket talált a nő telefonján, amik Watsontól érkeztek. Mayweather két hónapot börtönben is töltött az ügy miatt.

McGregor válaszolt is Green bejegyzéséhez. „Ez C.J. Watson, haver. Nem tudom, ki a f... vagy. Nem tiszteletlenségből, de inkább lazíts kicsit és ülj vissza az iskolapadba. Most pedig kérdezd meg magad, miért vagyok C.J-vel, amikor le se sz.... a kosárlabdát. Én fejeket pattogtatok a padlóra, nem labdákat."

Draymond még erre is megpróbált reagálni, „Hahahahaha ez a szám velem együtt fog visszavonulni, amikor abbahagyom a játékot, te bohóc. Aranyérmes és all star vagyok. Hahaha, hagyd abba. Nate Diaz után Money is szétszed majd. Vedd le azt a Warriors-mezt, te troll, nem veled vagyunk."

Sakk-matt!