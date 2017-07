Ibrahimovic ennél nagyobb király már nem lehetne

Zlatan Ibrahimovic a második legeredményesebb aktív futballista a maga 33 trófeájával, sokszor mégsem az eredményei miatt beszélnek róla, hanem a személyi kultusza miatt, amit most halhatatlan szintre emelt.

Ibrahimovic arcát a svéd korona felnagyított mására nyomtatták rá, amit a játékos természetesen meg is mutatott Instagram-oldalán. "You have Benjamin Franklin and you have me" - írta a kép mellé.

A posztot azóta már több mint 870 ezren lájkolták és rengeteg komment is érkezett hozzá.

You have Benjamin Franklin and you have me

A rajongók - és Ibrahimovic - nagy pechjére azonban a bankjegy nem lesz hivatalos fizetőeszköz Svédországban.

Az ezres bankjegy egyik oldalán az ENSZ egykori főtitkára Dag Hammarskjöld található, a másikon az ország legészakibb tartománya, Lapland.