Kinek a legtorzabb az arca?

Marouane Fellaini eltorzult arca gyorsan bejárta a világsajtót és a közösségi oldalakat a Szuperkupa-döntő után. A Manchester United 2-1-re kapott ki a Real Madridtól, a manchesteriek belga játékosa a meccs után saját maga is posztolta a fotót Twitter oldalán. Mémek is születtek a remekül elkapott pillanatból, most pedig Fellaini honfitársa, Axel Witsel elindította a Fella-kihívást: az eltorzult arcú focistákról készült képek gyűjtését.