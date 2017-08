Bulvárcicával és rappel hasít a Stoke új támadója

A Stoke City újdonsült játékosa, Jesé Rodriguez nemcsak a futballpályán nyújtott teljesítményével hívja fel magára a figyelmet. Ha nem szemrevaló modell barátnőjével, Aurah Ruizzal randizik, akkor "Jey M" néven próbálja kielégíteni a zenei közönségigényeket - több kevesebb sikerrel.

Jesé azt már a Real Madrid és a Paris Saint-Germain színeiben is bizonyította, hogy sokoldalú támadó, most arról is meggyőződhetünk, hogy civilben sem egy unalmas figura.

Jay M fantázianéven ugyanis zenei karrierjét is beindította, Yo sabía című slágere (mely nyersfordításban annyit jelent, Tudtam - a szerk.) pedig már több mint 30 milliós megtekintésnél jár a YouTube-on.

Íme a remekmű:

Bár a klip nem fukarkodik a feltűnő sportautókban, a még feltűnőbb ékszerekben, bikinis lányokban pedig aztán főleg nem, a futballistát utóbbiak aligha érdeklik, mutatunk is két egy nyomós érvet, hogy miért.

Ő nem más, mint Aurah Ruiz, Jesé kedvese, aki közösségi oldalain előszeretettel ad bepillantást mindennapi életükbe. Például a közös nyaralásokról.

Hogy Angliában mire lesz képes a spanyol támadó, az egyelőre még kérdéses, de hogy a sportmagazinok mellett a bulvárlapok is örülnek Jesé és Aurah érkezésének, abban nem kételkedünk.