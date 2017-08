Messit és Beckhamet is megrázták a Barcelonában történtek

Egymás után özönlötték el a közösségi oldalakat a csütörtök esti, 13 halálos áldozattal járó barcelonai támadással kapcsolatos együttérző posztok. A katalán főváros futballklubjának játékosai mellett Rafael Nadal, Fernando Alonso és a Barcelona férfi kézilabdacsapatában 12 évig játszó Nagy László is megindultan írt a történtekről.

Nagyon szomorú, ami a városunkban történt. Gondolatban az áldozatokkal, a családtagjaikkal és a barcelonaiakkal vagyunk" - írta gyászszalagos címerének képéhez Instagramján az FC Barcelona.

A klub több játékosa is megrendülten kommentálta a történteket. Lionel Messi azt írta: "Lélekben támogatom a szeretett városunk elleni borzalmas terrortámadás áldozatainak hozzátartozóit, és együttérzek velük, elutasítva az erőszak minden formáját. Nem adhatjuk fel, rengetegen vagyunk a világon, akik békében akarunk élni, gyűlölet nélkül, a tiszteletet és a toleranciát használva az együttélés alapjaként."

Andrés Iniestát szinte sokkolták a történtek: "Döbbenten figyelem a szeretett városomról szóló híreket. Minden szeretetem az érintettekel."

A katalán klub bal hátvédje, Jordi Alba is nehezen tudta visszafogni az érzéseit. "Tehetetlenség és düh. Tiszteletemet és együttérzésemet küldöm az érintetteknek. Barcelona örökké! Sok erőt kívánok mindenkinek."

A csapat portugál játékosa, André Gomes is együttérzéséről írt: "Nincsenek szavak! Sok erőt kívánok az áldozatok hozzátartozóinak és a sérülteknek! Itt az ideje, hogy egyek legyünk!"

Az ősi rivális Real Madrid sem ment el szó nélkül a történtek mellett. A klub Instagram oldalán azt írta: A Real Madrid futball klubja szeretné kifejezni legmélyebb bánatát a Barcelonában elkövetett támadással kapcsolatban. A klub együttérez az áldozatok családtagjaival, barátaikkal és a sérültekkel is. Reméljük, hogy a sérültek mihamarabb felépülnek."

Cristiano Ronaldo a Twitteren csatlakozott a gyászolókhoz. "Döbbenetesek a Barcelonából érkező hírek. Együttérzek az áldozatok hozzátartozóival."

A Real Madrid egykori csillagát, David Beckhamet is felkavarták a történtek a jelek szerint, mert a korábbi sztárfocista a barcások szinte összes gyászoló posztját lájkolta, majd saját maga is leírta érzéseit. Gondolatban azokkal vagyunk, akik ebben a szörnyűségben érintettek ma este. Barcelona egy különleges város, melegszívű és nagylelkű emberekkel, a szívünk most mind értük dobog. Együtt erősek maradunk."

Rafael Nadal egy komment nélküli fekete-fehér képpel csatlakozott a gyászolókhoz.

A 2000 és 2012 között Barcelonában kézilabdázó Nagy László annyit írt, "szavak nélkül..."

Fernando Alonso a Twitteren szólalt meg a történtek után. "Elmondhatatlanul szomorú vagyok amiatt, ami Barcelonában történt. Támogatnunk kell az áldozatok hozzátartozóit, valamint a sérülteket. Elég volt!"

A korábbi WTCC-s pilóta, a most a TCR International Series-ben versenyző spanyol Pepe Oriola az események hatása alatt posztolt az Instagramon. "Ebből is felépülünk. Barcelona, szeretünk!"