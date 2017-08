A háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka a hazai rendezésű vizes világbajnokság után még nem pihent – a világkupa állomásain szállította az érmeket –, ám végre eljött a nyaralás ideje is. A klasszis úszónő és az edző-férje, Shane Tusup Máltán pihenik ki a fáradalmakat.

Hosszú Katinka a Facebook-oldalán jelentkezett két bejegyzéssel is Máltáról, ahol szemmel láthatóan kiválóan érzik magukat Shane Tusuppal. Az úszás ezúttal sem maradhatott el, ám most a napozóágy is fontos szerepet játszik.