Csúnya vége lehet Rooney kicsapongó életstílusának

Ahogy azt már korábban megírtuk, Wayne Rooney-t csütörtökön letartóztatták ittas vezetésért. Az Everton futballistája a 29 éves modell, Laura Simpson lakásán zárta volna az éjszakát, ha nem avatkoznak közbe a rendőrök, de így sem úszta meg a családi perpatvart.

Rooney felesége, Coleen - aki negyedik közös gyereküket várja - épp Mallorcán nyaralt, amikor az eset történt, de a letartóztatás hírére azonnal repülőre ült és hazautazott.

"Coleen felhívott telefonon, öt percet beszélgettünk, és arra kért, hogy mondjam el az igazságot. Megkérdezte, hogy az autóm pontosan hol parkolt, továbbá az érdekelte, hogy ameddig együtt autóztunk, történt-e valami köztünk, hogyan viselkedett Rooney" - idézi Simpsont a borsonline. - Biztosítottam őt, nem feküdtem le a férjével.

Coleent annyira felzaklatták a történtek, hogy el is költözött a szüleihez. Elmondása szerint most rajta röhög az egész világ, és már olyan hírek is felröppentek, hogy a válást fontolgatja.Ebben az esetben hetvenmillió fontot (körülbelül 23 milliárd forint) gombolhatna le Rooney-ról.

Az egykori válogatott játékosnak egyébként nem ez lett volna az első félrelépése, úgyhogy jogos Coleen reakciója.