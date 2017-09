Magyarország - Románia Kolozsvárott, pályán az U21-es válogatott

A csehek felett aratott szenzációs siker után Románia legyőzésével a továbbjutást is megszerezhetik a magyar kosarasok a kolozsvári Európa-bajnokságon. A németek legyőzését követően Győrben immáron tétmeccsen lép pályára az U21-es válogatott, Málta lesz az ellenfél, de folytatódnak a vb-selejtezők, valamint a Vuleta és a US Open is.