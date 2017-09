Történelmi lépésre szánta el magát az MTK

A magyar sportegyesületek közül elsőként az MTK Budapest hozta létre e-sport szakosztályát. Deutsch Tamás, a kék-fehér klub elnöke a csütörtöki sajtótájékoztatón emlékeztetett arra, hogy az MTK mindig is élen járt a hagyományteremtésben.

"Az első olyan klub voltunk, amelynek nevében a magyar szó szerepelt, amelyben a nők is egyenrangúan sportolhattak, és ahol a labdarúgócsapatnak külföldi edzője volt." Most úgy gondoltuk, hogy a hagyománynak folytatódnia kell" - fogalmazott az elnök, aki szerint a számítógépes játékokon alapuló e-sport szerves részét tekinti korunk sporttevékenységének, ezért az egyesületek is akkor járnak jól, ha megalakítják ilyen szakosztályaikat.

Deutsch Tamás a klub 24. működő szakosztályának megalakítása mellett azt az érvet is felhozta, hogy a 2024-es és a 2028-as nyári olimpiai játékok megrendezésére pályázó Párizs azt tervezi, javasolni fogja az e-sport felvételét az ötkarikás játékok műsorára.

Szegő Péter szakosztályvezető úgy látja, az MTK egy innovatív klub, ezért idehaza elsőként neki kellett megalakítania az e-sport szakosztályt. Hozzátette: a kék-fehérek csapata a másodosztályból indul, de szeretnének hamarosan az ország legjobb csapatai közé kerülni, majd a nemzetközi porondra kikerülni. Tájékoztatása szerint két szakágban, a FIFA 11 a 11, valamint az 1 az 1 elleni játékban indul el az MTK, de tervezik, hogy még egy-két nem FIFA-játékot is bevonnak a tevékenységükbe.

Poór Tamás, a FIFA Pro Clubs csapatkapitánya kifejtette, a 11 a 11 elleni játék a hagyományos futballra hasonlít, ahol mindenki egy karakter irányít, mindenkinek megvan a maga posztja, ezért a csapattagok számára rendkívül fontos, hogy összhangban legyenek. Tájékoztatása szerint jelenleg 14 játékosuk van - köztük akad nő, illetve külföldön élő magyar is -, akikkel október végén, november elején játsszák majd az első mérkőzésüket.

"Célunk, hogy a következő bajnokságban nyerjük meg a másodosztályt, vagy legalább jussunk fel, utána pedig szeretnénk a Bajnokok Ligájába, vagy az Európa-ligába is eljutni, és ott sikerrel szerepelni. Próbálunk majd olyan játékot megvalósítani, amely hasonlít a valódi játékra" - jelentette ki a csapatkapitány.

Deutsch Tamás arról is beszélt, hogy az MTK az Új Hidegkuti Nándor Stadionba is tervez e-sport eseményeket, az első ilyenre 2018 tavaszán kerülhet sor. Az új szakosztály megalakításával a klubnak nem titkoltan az is a szándéka, hogy növelje a fiatalok érdeklődését az MTK-ban zajló hagyományos sporttevékenységek iránt.