Magyarokkal és meccsdömpinggel indul az Európa Liga

A Bajnokok Ligája után az Európa Liga küzdelmei is megkezdődnek. Lesz sztárcsapat, az AC Milan formájában, lesz sztárral - Wayne Rooney - felálló PL-csapat (Everton), de mi figyeljünk a magyar érdekeltségekre! A Dárdai Pál irányította Hertha, a Kádár Tamást soraiban tudó Dinamo Kijev, és a Korhut Mihállyra számító Hapoel Beer-Seva is pályára lép, mi több képernyőre is kerül. A magyar női fociválogatott skótok elleni meccséről se feledkezzünk meg, ahogy lesz férfi kézilabda-BL és egy kosárlabda Eb-elődöntő is.