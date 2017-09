Így bunyózik élesben egy valóságshow-sztár

A Geordie Shore című valóságshow egyik sztárja, Aaron Chalmers nem csak a tévében tűnik kemény formának, a valóságban is az, amit egy bődületes K.O.-val bizonyított a hétvégén.

Azt talán még a valóságshow-k kedvelői is aláírják, hogy az MTV-n a 15. évadát futtató Geordie Shore című darabnál lejjebb aligha lehet tenni a mércét. A jórészt az észak-kelet angliai Newcastle-ben - a város és a környéke, a Tyneside lakóit hívják geordie-knak - játszódó reality szereplői az egyszerűnél is egyszerűbb fiúk és lányok, akik isznak, buliznak és szexelnek, ennyivel gyakorlatilag össze is lehet foglalni azt, ami történik velük.

A sorozatban nyolcadik évadát töltő Aaron Chalmersre mégis érdemes figyelni. A küzdősportos karrierjét muay-thaijal kezdő Chalmers újabban átnyergelt a vegyes harcművészetekre (MMA), és hétvégén a második küzdelmét is megnyerte. Habár, igazi küzdelemről nem beszélhetünk, miután a 32. másodpercben egy brutális K.O.-val már véget is vetett a történetnek.

Chalmers a brit BAMMA szervezet égisze alatt bunyózik váltósúlyban, és a májusi debütálás után - akkor leszorítással győzött - újabb győzelemmel tette le a névjegyét.