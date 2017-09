Boxolónak áll az angol válogatott korábbi védője

Profi ökölvívónak áll Rio Ferdinand, az angolok 81-szeres válogatott, 2015-ben visszavonult labdarúgója.

A korábbi hátvéd kedden a Twitter-oldalán jelentette be, hogy az egyik leghíresebb angol fogadóiroda támogatásával kezd bele új karrierjébe.

Kihívásként tekintek erre a dologra. Eddig kupákat nyertem, most egy övért szállok harcba - nyilatkozta a 38 éves Ferdinand a BBC-nek.

Az egykori védőt a korábbi WBC-bajnok (Boksz Világtanács) Richie Woodhall edzi majd, aki ezt megelőzően a brit olimpiai csapat tréningjeit irányította.

Ferdinand a Manchester Unitedben töltötte pályafutása legsikeresebb éveit 2002 és 2014 között: a Vörös Ördögökkel többek között hat bajnoki címet és egy Bajnokok Ligája-diadalt is ünnepelhetett. A védő a Queens Park Rangersből vonult vissza 2015 májusában, azóta televíziós szakkommentátorként dolgozik.