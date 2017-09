Magyar focipéldakép az UEFA kampányában

Legyen szó női fociról, vakfociról, amatőr vagy profi labdarúgásról, a játék mindig ugyanazt az élményt adja – vallja Szabó István, az UEFA #EqualGame kampányának magyar arca, akinek a vakfoci segített megtalálni az önbizalmát, és megtanulta keserűség nélkül élni az életét.

Az egyenlőségről, a minden játékost összekötő kapocsról, és a sport pozitív erejéről szól az UEFA új kampánya, amelyben a világ legismertebb játékosai mellett helyet kapott Szabó István, a LÁSS SE vakfoci játékosa is - számol be a magyar szövetség honlapja.

Az UEFA új, #EqualGame elnevezésű kampánya – melyet a Magyar Labdarúgó Szövetség is teljes mértékben magáénak vall és támogat – Aleksander Ceferinnek, a szervezet elnökének azon világlátását tükrözi, mely szerint az európai futball irányító szervezetének kiemelten kell kezelnie a társadalmi felelősségvállalás ügyét, és minden eszközzel képviselni az egyenlőség elvét, hiszen a labdarúgás mindenkié.

"Látássérültként születtem, így aztán sosem láttam focit, de megszerettem. 2010 végén indítottuk el a vakfocicsapatunkat, azóta heti rendszerességgel játszunk, 2012-ben már megkaptuk az első külföldi meghívásunkat Stuttgartból. Úgy veszem észre, a nemzetközi mezőnyben szívesen látnak minket, mert ha ki is kapunk, ha nem megy a játék, akkor is mindig sportszerűek vagyunk, számunkra ez az első. Kezdetben mi voltunk a pofozógépek, de már elkezdtünk fejlődni, előbb a döntetlenek jöttek, aztán el-elkaptunk egy csapatot. Az eredményekkel együtt mi is egyre jobban hangulatba kerültünk, ünnepeltünk, énekeltünk, emiatt szeretnek és és respektálnak minket a nemzetközi mezőnyben is – mondta az mlsz.hu-nak Szabó István a LÁSS SE csapatkapitánya, aki arról is beszélt, hogyan került az UEFA kampányába.

"Az UEFA vallja, hogy a futball mindenkié. Ezért keresték meg az IBSA-t, a vak sportolók nemzetközi szövetségét, akikkel jó kapcsolatunk van, és ők ajánlották a LÁSS SE-t. Ez egy óriási elismerés a vakfocinak, az UEFA egyébként több csapatot is megkeresett, de végül minket választottak. És hogy a csapatból miért pont én? Mert született vak vagyok, de a kezdetektől fogva focizom. Korábban versenyszerűen úsztam, sportoltam rendszeresen, de a foci fogott meg, a foci kedvéért futottam, ezért kondiztam."

Az UEFA bevezető kampányfilmje világsztárok főszereplésével: