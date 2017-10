Kivágták a Disney Worldből a szép amerikai focistát

Az amerikai női fociválogatottal olimpiai és világbajnok focista jelenlegi lakhelyén, Orlandóban keveredett kisebb zűrbe a helyi férfi csapat két játékosával egyetemben.

A 130-szoros válogatott csatár az MLS-ben szereplő Orlando City két játékosa, Donald Toia és Giles Barnes társaságában látogatott el a floridai város világhírű szórakoztató központjába, a Disney Worldbe, azonban a kezdeti jókedv nem tartott sokáig, írja az As című spanyol lap angol nyelvű kiadása.

Az egész perpatvar egy szóra sem érdemes dologból indult, miután Barnes nem akarván sorba állni, az egyik büfénél a sor elejére furakodott. Ezt többen szóvá tették, amiből veszekedés kerekedett, majd a helyszínre érkező rendőrök és biztonsági emberek elvezették és kidobták a parkból a focistákat.

A megyei seriff hivatal jelentése szerint Morgan "erősen zavart volt, hangoskodott, kiabált, és többször is megjegyezte, hogy jóban van az orlandói SWAT alakulattal",azaz a városi rendőrség kommandós egységével.

Az akció nem vet jó fényt az egyébként kiváló focistára. Alex Morgan a 130 válogatott mérkőzésén 77 gólt szerzett, 2012-ben Londonban olimpiai bajnok lett, 2015-ben pedig világbajnokként térhetett haza a kanadai világbajnokságról. Klubszinten sem lehet semmittevéssel vádolni: 2011-ben és 2013-ban is amerikai bajnok volt, előbb a helyi sztárcsapattal, a Western New York Flash-sel, majd a Portland Thornsszal, 2017-ben pedig a francia Lyon csapatával lett bajnok, és Bajnokok Ligája-győztes (itt klubtársa volt a magyar származású, német válogatott Marozsán Dzsenifer is).