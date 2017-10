Pénteken is a vb-selejtezőké lesz a főszerep a TV-ben

Futballóriások is a pályán a pénteki sportközvetítések kínálatában. Spanyolország Albániát, Olaszország Macedóniát fogadja, míg Wales grúziai vendégjátékát is megtekintheti a nagyérdemű. Focin kívül természetesen mást is találunk, teniszdömpinget Ázsiából, nő kézilabda BL-t a Fradival, az EBEL-ben pedig a Fehérvár a Dornbirn ellen játszik.