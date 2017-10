Műsorvezető menyasszonyától szárnyal a veszprémi kézis

Elképesztő formában kézilabdázik a Veszprém irányítója, Lékai Máté, aki sorozatban háromszor került be a Bajnokok Ligája álomcsapatába, s az előző fordulóig a kupasorozat góllövőlistájának az élén is tanyázott. Jelenlegi 31 találata a harmadik helyre elegendő. A magyar válogatott játékos gólérzékenységét menyasszonyának, az X-Faktor műsorvezetőjének, Kiss Ramónának is köszönheti -írja a Bors Online.