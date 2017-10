Miután a portugál válogatottal kijutott a jövő évi foci vb-re, egy kis jótékonykodással vezetett le Cristiano Ronaldo. A Real Madrid csillaga most plazmadonorként szólította fel követőit és rajongóit a segítségnyújtásra.

Légy te is plazmadonor, és buzdíts másokat is erre!" - áll Cristiano Ronaldo Instagramra kitett fotója mellett. A labdarúgó az egyik arca az életmenő plazmaadományozást koordináló szervezetnek, a Be The 1 Donornak.