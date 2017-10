Szexfüggő volt minden idők legnagyobb bokszolója

Egy, a napokban megjelent életrajzi könyv szerint minden idők legnagyobb profibokszolója, Muhammad Ali szexfüggő volt, és nem volt éppen válogatós.

A Jonathan Eig újságíró által jegyzett Ali - egy élet című életrajzi könyv szerint a legendás, nehézsúlyú profi ökölvívó világbajnok nem csak a ringben alkotott nagyot, hanem az ágyban is: a szerző, aki az 1970-es évek elejétől utazott együtt a bajnokkal, csak egy fejezetet szentelt Ali szerelmi életének, de „500 oldalt is meg tudtam volna tölteni a sztorikkal”, árulta el.

Ali és második felesége, Belinda Boyd az esküvőjük napján:

On August 19, 1967 Muhammad Ali married Belinda Boyd, 17, in Chicago. pic.twitter.com/fXSYcPThaG — Tminus50 (@Tminus50yrs) August 20, 2017

Az élete során négyszer nősülő Ali 1966-tól 2016-os haláláig, egy évet leszámítva mindig nős volt, és folyamatosan voltak alkalmi kapcsolatai. Eig szerint a bajnok nem volt válogatós: feketékkel, fehérekkel, fiatalokkal, idősebbekkel, hollywoodi sztárokkal, modellekkel és szobalányokkal került közeli kapcsolatba.

A könyvet szemléző The Sun brit bulvár lap egy szórakoztató sztorit emelt ki a sok közül. Amikor Ali 1975-ben Manilában legyőzte Joe Bugnert, még második feleségével, Belinda Boyddal utazott el a Fülöp-szigetekre, ahová elkísérte őket bébiszitterük, Veronica Porché is.

A következő évben Ali visszatért Manilába, hogy megkezdje a felkészülést a Joe Frazier ellni, a később „manilai thriller” néven elhíresült ütközetére - ekkor azonban már csak Veronica kísérte el. Belinda azonban, amikor elolvasta, hogy Ali mintegy az élettársát mutatta be a 21 éves lányt Ferdinand Marcos elnöknek, és még a first ladynek is csapta a szelet, repülőre ült, Manilába repült, és óriási botrányt csinált a szállodában. Szemtanúk szerint a fekete öves karatés Belinda nekiesett Alinak, és többször is megütötte a bajnokot, majd miután szétverte a szállodai szobát, visszatért az Egyesült Államokba.

Még abban az évben elváltak, Ali pedig 1977-ben feleségül vette Veronicát, akivel 1986-ig élt együtt. A 2016-ban meghalt Ali után kilenc gyerek maradt, akik között volt örökbefogadott, és olyan is, aki házasságon kívül született.