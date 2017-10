Átadták a Haladás új sportkomplexumát

Bemutatták szerdán a szombathelyi Haladás 15,6 milliárd forintos költséggel felépült új sportkomplexumát

A hivatalos megnyitót november 8-án tartják, de a sajtó munkatársai már most bejárhatták az impozáns, minden szegletében a XXI. század igényeinek megfelelő létesítményt.

A központi rész a 9000 férőhelyes, UEFA IV-es besorolású, teljesen fedett lelátóval rendelkező futballpálya. A komplexumhoz tartozik még - többek között - birkózó-, ökölvívó- és súlyemelő edzőterem, két kézilabdacsarnok, valamint jól felszerelt kondicionáló terem.

A hazai labdarúgócsapat öltözőjében már sorakoznak a Haladás-játékosok mezei és felszerelései.

Az aréna része ezen kívül a VIP-részleg és üzleti tárgyalásokhoz is használható, bérelhető 12 Sky box is. A sportkomplexum minden része megközelíthető kerekes székkel közlekedők számára is, az épületegyüttesbe több liftet is beépítettek.

Bokor Zsolt, a Haladás VSE sportigazgatója úgy fogalmazott: aki sportolóként, sportvezetőként vagy akár nézőként belép majd az új sportkomplexumba, egy teljesen más világba "csöppen", mint amilyet eddig megszokott.

Illés Béla 64-szeres válogatott labdarúgó a Swietelsky Haladás labdarúgócsapatának kisebbségi tulajdonosa elmondta: a körülmények kiválóak, de a legnagyobb élmény olyan stadionban játszani, amelyet megtöltenek a szurkolók.

Egyelőre mint mondta, nagy az érdeklődés a sportkomplexum iránt, ezért magasabb nézőszámra számítanak, de ahhoz, hogy a drukkerek rendszeresen kijárjanak a mérkőzésekre, az együttesnek jól kell játszania.