Nemzeti kupasorozatok a keddi sportközvetítések főszerepében

A hétfő esti FIFA-gála után sem áll meg az élet a nemzetközi labdarúgásban. A mai nap a kupasorozatoké, válaszhatunk magyar, német, spanyol és angol ligakupa, azaz a Fradi, a Dortmund, a Barcelona, vagy a Manchester United meccsei közül. De lesz hétközi olasz forduló is, azol az Intert fogadja a Sampdoria, valamint más sportok is: például a kosarasok Európa Kupájában a Körmendért és az Alba Fehérvárért is szoríthatunk.