Folytatódik a BL, képernyőn a magyar csapatok a férfi Európa Kupában

November 1-jén folytatódnak a Bajnokok Ligája küzdelmei, többek között olyan nagyágyúk, mint a Real Madrid, a Manchester City, a Borussia Dortmund, a Napoli is pályára lépnek, de Gulácsi Péter klubjára, a német RB Leipzigra is nehéz feladat vár Portóban. A futball mellett a mindenszentek napján férfi kézilabda BL, tenisz, sznúker és férfi kosárlabda Európa Kupa is képernyőre kerül, utóbbi magyar csapatokkal.