Telt házas Fradi-meccs, kézi-BL és Bundesliga-rangadó a tévében

Olyan gazdag lesz a szombati tévés sportkínálat, hogy még a Forbes-listára is felférne. A lelátóra visszatérő Fradi-tábor miatt érdemes lesz megnézni az OTP Bank Liga rangadóját, magyar házi ütközetet hoz a férfi pólósok Szuperkupa-meccse, a kézilabdázók Bajnokok Ligájában pedig a férfiak és a nők küzdelmeiben is szoríthatunk ma magyar csapatért. Persze szokás szerint a foci lesz túlsúlyban: a Bundesligában Dortmund-Bayern rangadót rendeznek, míg a Serie A-ban a genovai derbi áll a figyelem fókuszában, de Nagy Ádámékat, azaz a Bolognát is láthatjuk. Aki nem tudja (akarja) az egész napot tévé előtt tölteni, az az Origo Livescore-oldalán is figyelheti az eredmények alakulását. A részletekért érdemes lentebb görgetni.