A felsőtárkányi focipályára rendhagyó korlátgyakorlattal érkező Busai Barna kimaxolta a neki járó 15 perc hírnevet. A foci témájú mémgyűjtő oldalakon ma még ő az abszolút sztár.

Kedden este robbant rá az internetre az Eger SE focistájának, Busai Barnának a mutatványa. Az Origón is megírtuk, ami a magyarországi világhírhez - talán - elég, de ez a produkció megérdemli a nemzetközi rivaldafényt is – amit meg is kapott.

Ebben elsősorban az ESPN amerikai sportoldal volt a ludas, amelyik a közösségi médiában elsőként futatta meg a rövid videót.

Innen aztán nem volt megállás. A Trolffootball montenegrói kiadása Egy magyar focista nagyszerű pályára lépése” címmel posztolta, de a jóval nagyobb, majd' egymilliós elérésű Total Football Facebook-oldalon is fent van, ahol már 2600-an jelezték, hogy tetszik nekik Busai mutatványa. A 325 megosztás mellé érkezett 750 hozzászólás is, sokan terveznek hasonlót, de van, aki saját csapata játékosainak a pályájuk melletti falépcső korlátját javasolja. Egymás alatt olvasható két liverpooli hozzászólás: „Ez olyan, mint amikor húsz perccel a vége előtt a Liverpool 3-0-ra vezet egy kiscsapat ellen, és a végén 4-3-ra kikapunk.”, írja az egyik oldal, mire a másik rákontrázik: „Pont így csúszik ki az Everton a PL-ből.”

A hülyeségre mindig kapható 101greatgoals.com és Whoateallthepies.com is lelkesen osztja a magyar futball új ékkövét. Ahogy az amerikai fiatalok körében rendkívül népszerű Redditen is pörög a sztori, és itt is van egy szakajtó jó hozzászólás.

„Úgy tűnik, a társai már megszokták az őrültségét.”

„Pukkadj meg, Dani Alves.”

„A legegyszerűbb dolgok a legviccesebbek. Ez nagyon hülye, de oltári vicces.”

„Okvetlen be kell kerülnie a FIFA-ba.”

„Plank it like Beckham.” (A Bend it like Beckham, azaz Csavard be, mint Beckham analógiájára.)

„1954-ben még vb-ezüstérmesek voltunk, igazi európai focihatalomként. Ma meg középszerű játékosaink vannak, akik egy korláton tudnak lecsúszni” - írja kissé keserűen egy felhasználó, a magyar szövetség címerével a neve mellett.

Ha már csúszkálás: idén nyáron elmaradt az Union Berlin–Queens Park Rangers felkészülési mérkőzés a német fővárosra zúduló özönvíz miatt. A játékosok kedvét azonban ez nem ronthatta el, és önfeledt mókázással köszönték meg a nézőknek, hogy így is kijöttek a stadionba.