Neymar egymaga annyit keres, mint a hét női top bajnokság összes játékosa

A Sporting Intelligence című amerikai lap felméréséből nem csak az derül ki, hogy melyik csapatok költik a legtöbbet játékosaik fizetésére, de az is, hogy némelyik sztár mennyit keres, és, hogy a nők, legalábbis a férfiakhoz képest, még a legjobban fizetett ligákban is szinte ingyen sportolnak.

A Sporting Intelligence évről évre elkészíti a világ sportját átfogó fizetés listáját (Global Sports Salaries Survey, GSSS), amelyben idén több, okvetlenül üdvözlendő változtatást is eszközöltek. Ezek szerint immár a legjobban fizető női sportágaknak is van saját listájuk, a fő - azaz a férfi sportok - listájára felkerült egy női szervezet, az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság, a WNBA is, valamint hivatalos számok alapján megállapították, hogy mekkora az eltérés a legjobban kereső férfi, illetve női sportolók között.

Hogy ez utóbbival kezdjük: nagy. Bővebben nagyon nagy, sőt óriási. Míg a legjobb fizetést kínáló férfi ligában, az NBA-ben 7,3 millió dollár az átlagos fizetés, addig a női listán élén álló WNBA-ben ugyanez 76 300 dollár. Ennél is sokat mondóbb adat az, amit a foci világából szűrtek le a szerkesztők: ezek szerint a világon egyetlen szakmában - legyen szó politikáról, orvostudományról vagy akár űrkutatásról - sincs akkora különbség a férfiak és a nők keresete között, mint a labdarúgásban. Csak Neymar, a Paris Saint-Germain brazil sztárja egymaga annyit keres (36,75 millió euró), mint a hét legjobban fizető női focibajnokság (francia, német, angol, amerikai, svéd, ausztrál és mexikói) összes, azaz 1693 játékosa együttesen.

Van azért ellenpélda is: a norvég férfi és női válogatott labdarúgók a jövőben ugyanannyit fognak keresni. A nők eddigi fizetését a duplájára emelik, míg a férfiak lemondanak 500 ezer koronáról - így jön ki a matek.

A világ legjobban fizető klubja is az NBA-ből kerül ki: a nyáron Russel Westbrook mellé bevásároló, Carmelo Anthonyt és Paul George-ot is a fedélzetre hívó Oklahoma City Thunder, ahol 9,3 millió dollár az éves átlagos kereset (heti 182,6 ezer dollár). Őket az elmúlt két év bajnokai, azaz a Cleveland Cavaliers és a Golden State Warriors követik, és csak aztán jönnek az európai futballcsapatok, 4. helyen az FC Barcelona, közvetlenül mögöttük pedig a nyáron a Neymart és Kylian Mbappét megszerző Paris Saint-Germain. Az angol óriások a fasorban sincsenek, a Manchester United a 23, míg a városi rivális City a 24. A szerzők szerint ennek főleg a Unitednél láthatóak az okai: kicsit visszavettek a sérült Zlatan Ibrahimovic béréből, illetve távozott a klub két legjobban fizetett játékosa, Wayne Rooney és Bastian Schweinsteiger. De az eurónak a fonthoz viszonyított erősödését is inkább a kontinens csapatai érezték meg.

Azért focizni még mindig a Premier League-ben éri meg a legjobban, hiszen a teljes bajnokságot tekintve továbbra is ott a legmagasabb az átlagos fizetés: 2 642 508 font évente (azaz 50 817 font hetente) - ez történelmi magasság, még soha nem lépte át az ötvenezer fontot a heti juttatás. Ugyanez a női PL-ben 26 752 font - évente.

Az utolsó számokkal teliszórt bekezdésben még igyekszünk rálicitálni az eddigiekre: 12 férfi bajnokság 257 klubjának 7 265 sportolójának keresetét vették górcső alá. Az eredmény: ők összesen 5.7 milliárd fontot tesznek zsebre, ami átlagosan 2.16 millió fontot jelent évente.