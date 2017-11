Donald Trump is helyet kap a profi boksz Hírességek Csaronkában

2018. június 1-jén és 2-án tartják Atlantic Cityben a helyi ökölvívó Hírességek Csarnokának második beiktatási ceremóniáját. A névsor több mint impozáns: legendás bokszolók és edzők mellett, többek között Donald Trump amerikai elnök neve is szerepel rajta.

Az amerikai profi ökölvívás egyik kiemelt központja - Las Vegas és a New York-i Madison Square Garden mellett - a New Jersey államban található Atlantic City. A keleti parti szerencsejáték fővárosban 2017-ben nyitották meg a profi boksz Hírességek Csarnokát, ahol 2018 júniusának első két napján tartják a következő évfolyam beiktatási ceremóniáját.

A The Claridge hotelben 25, a sportágban meghatározó szerepet játszó személy veheti majd át az oklevelet, bokszolók, edzők, ringsegédek, illetve a ringen kívüli szereplők - utóbbiak között Donald J. Trump, az Egyesült Államok elnöke is.

Hogy pontosan mivel érdemelte ki az elismerést, az majd kiderül, amikor elhangzik a méltatás, de nem tévedünk nagyot, ha arra gondolunk, hogy az ok ugyanaz, amiért 2015-ben New Jersey államban is elismerték munkásságát: a '80-as évek végén és a '90-es évek elején a sportágba invesztált több millió dollárnak köszönhetően futott föl a profi boksz New Jersey-ben,

az ő anyagi segítségének köszönhetően sikerült olyan sztárok meccseit az államba, illetve Atlantic Citybe vinni, mint például Mike Tyson.

A 2018-as Atlantic City-i osztály névsora:

Bokszolók: Evander Holyfield (az egyetlen négyszeres nehézsúlyú világbajnok), Héctor Camacho (három súlycsoport világbajnoka, poszthumusz), Bruce Seldon (nehézsúlyú világbajnok), Bobby Czyz (félnehéz- és cirkálósúlyú világbajnok, kommentátor, a kiemelkedő IQ-értékkel bírókat tömörítő Mensa tagja), Jeff Chandler (harmatsúlyú világbajnok), Ray Mercer (a szöuli olimpia nehézsúlyú bajnoka, profi világbajnok), Vinny Paz (könnyű- és kisváltósúlyú világbajnok), Richie Kates

Edzők és ringsegédek: Carmen Graziano, George Benton, Ralph Citro

Ringen kívüli személyek: Bob Arum (promoter, a Top Rank istálló tulajdonosa), Dan Duva (promoter), Diane Fischer-Cristiano (újságíró), Ed Derian (ring szpíker), Jean Williams (sporttörténész), Joseph Pasquale (ringbíró), Jersey Joe Walcott (profi világbajnok, színész, az első afrikai-amerikai seriff New Jersey államban), Bernard Fernandez (újságíró), Dave Weinberg (szakíró), Ray Bailey (sportfotós), Jose Sulaiman (a WBC korábbi elnöke), Marian Muhammad (az IBF korábbi elnöke), Mark Etess (az Atlantic Cityben álló Trump Plaza korábbi igazgatója), Donald J. Trump, az Egyesült Államok elnöke