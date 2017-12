A péniszét lógatta a Norvég Kupába, így ünnepelt a focista

December 3-án, vasárnap a Lilleström 3-2-re legyőzte a Sarpsborgot a Norvég Kupa döntőjében. Aleksander Melgalvis, a győztes csapat szélsője túlzásba vitte az ünneplést, ugyanis meztelenül táncolt a színpadon, úgy hogy közben a férfiasságát a megnyert trófeába lógatta.

Yngve Haavik, a Norvég Labdarúgó Szövetség kommunikációs igazgatója kifogásolta a magáról megfeledkezett futballista cselekedetét, véleménye szerint a trófea több tiszteletet érdemel.

„A kupa megnyerése nagy dolog, amit nyilvánvalóan ünnepelni kell. De ezt talán lehetséges lett volna úgy is, hogy a trófeát jobban tiszteletben tartja. Biztos vagyok benne, hogy Melgalvis nem akart rosszat, de akkor is így jött ki. Szerintem most már ő és a klubja is így gondolja."

A bűnbak, Aleksander Melgalvis is megerősítette, hogy az ünnepi koreográfia teljesen spontán volt.

„Soha nem gondoltam volna, hogy egyszer megnyerem a Norvég Kupát. Nagyon hosszú utat tettem meg, amíg eljutottam a döntőig. Megértem, ha sokak szerint túllőttem a célon. Bocsánatot kérek tőlük, de akkor sem sajnálom, amit tettem."

A Lilleström játékosát sokan kritizálták, amiért megbecstelenítette a norvég királyi kupát.

„Megértem, hogy sokak így látják. Most elnézést kéne kérnem a királytól? Tegnap abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy köszönhettem neki. Szóval lehet, hogy ma mégis bocsánatot kellene tőle kérnem." – folytatta Aleksander Melgalvis.

A friss kupagyőztestől azt is megkérdezték, hogy vajon a nagymamája mit szólt a produkciójához?

„Nem hiszem, hogy látta. Szerencsére nincs internete, és a közösségi oldalakon sincs fent" – tette hozza a norvég futballista.