Összefogott a Vasas-család a rászorulókért

Tíz napon át, négy létesítményben zajlott a Vasas Sport Club által szervezett „cipősdoboz-akció", amely során játékokat, könyveket, praktikus használati tárgyakat, gyerekruhákat és tartós élelmiszert gyűjtöttek a rászoruló családoknak.

A gyűjtőpontokat a Fáy utcai Edzőcsarnokban, a Pasaréti Sportcentrumban, a Folyondár Sportközpontban és a káposztásmegyeri Vasas Jégcentrumban jelölték ki a szervezők.

Az első adakozók az egyesület központi munkatársai voltak, de csatlakozott Szász-Kovács Emese olimpiai bajnok párbajtőröző, Fábiánné Rozsnyói Katalin, Prima Primissima-díjjal elismert kajakedző, továbbá rengeteg gyermek és szülő, valamint piros-kék szurkoló. A gyűjtés végén egy közel 150 dobozzal megrakott kisbusz érkezett Óbudára, a Családok Átmeneti Otthonába.

A helyszínen Markovits László, a Vasas SC elnöke, Bús Balázs, III. kerületi polgármester, valamint a Vasas sportolói adták át az ajándékokat. A résztvevők között volt Takács Tamara kajakvilágbajnok, Harcsa Zoltán Eb-bronzérmes ökölvívó, a csapatsportágakat pedig Németh Anett, a Vasas Óbuda válogatott röplabdázója, Bóbis Máté, valamint Simon Henrik a VasasPlaket vízilabdázói és Pados Mónika, a klub kézilabdázója képviselte.

Markovits László elmondta, hogy a Vasas SC maga is egy civil szervezet, amelyet sokan támogatnak, de ezúttal ők is szerettek volna adni. Köszönetet mondott minden ajándékozónak, hiszen az, hogy ennyi doboz összegyűlt, ismét bizonyította, milyen összetartó erővel rendelkezik a Vasas-család. A klubelnök hozzátette, hogy az idei szervezett kezdeményezést hagyománnyá szeretnék tenni, így jövő karácsonykor is kiválasztanak egy szervezetet, amelyet segíteni fognak.

Bús Balázs, Óbuda-Békásmegyer polgármestere úgy fogalmazott, igazán összetartó közösséget a másokkal együtt kitűzött célok elérése képes létrehozni. Ez éppúgy lehet a közös sportolás, a győzelemért megtett közös erőfeszítés, mint az a cselekvő elhatározás, mely a rászorulók napjait könnyebbé teszi, segít, adományoz, bátorít. Az ajándék átnyújtása mögött a valódi tartalom a másokkal való közösségvállalásban található.