Új alapokra helyezik a magyar sportújságíró-képzést

Új alapokra helyezett, felsőfokú, posztgraduális sportújságíró-képzés indul 2018 őszén a Testnevelési Egyetemen (TF) - jelentette be Mocsai Lajos, a TF rektora és Szöllősi György, a Magyar Sportújságírók Szövetségének (MSÚSZ) elnöke kedden sajtótájékoztatón.

Mocsai Lajos hangsúlyozta, hogy az egyetemnek a nemzetközi versenyképessége érdekében meg kell újítania képzési rendszerét. A rektor szerint a TF évtizedek hiányát pótolja azzal, hogy beindítja a sportmédia- és a sportdiplomácia-képzést.

Mivel a sportközvetítések aránya exponenciálisan nő a televíziókban, ezért abszolút aktuálissá váltak az olyan szakképzések, mint például a sportmédia vagy a sportanalitika" - jelentette ki Mocsai Lajos, aki szerint rendkívül fontos, hogy a sportújságírók olyan sportgazdasági, sportmenedzsmenti és szakterminológiai ismeretekkel is rendelkezzenek, amelyeket a TF-en már eddig is oktattak. Hozzátette: már eddig is legalább tíz megkeresés érkezett felé a sportmédiaképzés elindítására, idáig várt vele, mert a 700 újságírót képviselő Magyar Sportújságírók Szövetségében most talált olyan megfelelő partnerre, amelynek közreműködésével világ színvonalú szakemberek is bevonhatók az oktatásba.

Szöllősi György beszédében a magyar sportújságírás szempontjából áldott, egyben történelmi pillanatnak nevezte a hazai szakképzés megújításáról szóló bejelentést.

"Mivel a sportújságírás leginkább a sporttudományhoz van közel, így most tulajdonképpen hazatérünk" - fogalmazott, majd azzal folytatta, hogy a szövetség jövő szeptemberben a TF új kampuszába fog költözni.

Sokszor halljuk, hogy szürkeállomány-hiány van a magyar sportban, s mivel manapság gyakori a sport területén lévő szakmák közötti átjárás, például hogy edzőkből lesznek újságírók, ezért fontos, hogy egymás szakmáját is elsajátítsuk" - mondta Szöllősi, aki úgy látja, most, hogy már létezik nemzeti sportcsatorna, illetve magyar tulajdonban van a Nemzeti Sportot és több magyar sporttémájú lapot kiadó Mediaworks, érkezett el a megfelelő pillanat a képzés új alapokra helyezésére.

A hármas együttműködés nagyon erős, ráadásul mögöttünk áll a Nemzetközi Sportújságíró Szövetség, az AIPS is" - fűzte hozzá az MSÚSZ elnöke, akinek tájékoztatása szerint nemcsak az oktatás indul el ősszel a TF-en, hanem például olyan tévéstúdió is épül az új kampuszban, ahol ideális és modern körülmények lesznek a gyakorlati ismeretek megszerzésére, akárcsak a Mediaworks Kiadó szerkesztőségeiben.

Ballai Attila, a kiadó sportüzletág-igazgatója hangsúlyozta, hogy a sportmédiában keresleti piac van, "ahol remek helyekre keresünk remek embereket".

Szöllősi kiemelte, az MSÚSZ azt is tervezi, hogy a Ferencváros krónikásáról, Nagy Béláról elnevezett program keretében a kormánnyal együtt megújítja a sportkönyvkiadást, pályázati lehetőségen keresztül támogatást biztosítva a szerzőknek és a kiadóknak a sport témájú, sporttörténelmi kiadványok megjelentetéséhez.

Gál Andrea, a TF Társadalomtudományi Tanszékének vezetője a képzések részleteit ismertette. Eszerint 2018 őszén indul el a TF-en a felsőfokú posztgraduális sportújságíróképzés, amelyre a már diplomával rendelkezők jelentkezhetnek A képzés - amelyre 30-40 főt terveznek felvenni - három féléves lesz, szemeszterenként 120 órányi tananyaggal, s három területet ölel fel, a társadalomtudományokat, a sporttudományokat és a médiatudományokat. Kiemelte: olyan tananyagot állított össze, mely izgalmas lesz és nagyobb részt gyakorlati ismereteket nyújt majd. Ezzel párhuzamosan 2018 őszétől a csak érettségivel rendelkezők számára is lesz lehetőség egy alacsonyabb szintű képzésen elsajátítani a sportújságíráshoz szükséges legfontosabb ismereteket.

Elhangzott továbbá, hogy 2019-ben őszétől az egyetemi szintű sportmédiaképzést is tervezik beindítani a TF-en. Az alapfokú (BSC) képzés hat féléves, az erre épülő mesterképzés (MSC) pedig további négy féléves lesz, és ez utóbbit már egyesítik a sportdiplomácia mester szintű oktatásával.