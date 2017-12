Hosszú Katinka és Cseh László is csobban ma, folytatódnak a topligák

Folytatódik a rövidpályás úszó Európa-bajnokság Koppenhágában, ahol eddig a magyar küldöttség kiválóan szerepel. A mai napon újabb érmeket láthatunk, ha minden jól alakul, ugyanis Hosszú Katinka és Cseh László is medencébe ugrik. A futball szerelmesei a klubvilágbajnokság végjátékát nézhetik, de a Manchester City-Tottenham is igazi csemegének ígérkezik, valamint lesz még rengeteg téli sport és természetesen a darts-vb is megy tovább.