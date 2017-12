A briliáns teljesítmények, szívszaggató kudarcok, örökké emlékezetes győzelmek mellett a bulvárélet eseményei is szorosan hozzátartoztak a 2017-es sportévhez. Itthon az év végét egyértelműen Hosszú Katinka és Shane Tusup magánéleti válsága vitte el, de az egyik legmeghatározóbb nemzetközi sztorinak is volt magyar vonatkozása. A Palvin Barbara és Neymar közötti titokzatos viszony mellett azonban más színes hírek, főleg kilógó testrészek vonzották az olvasókat.

Ronaldo elfuserált szobra a madeirai nemzetközi repülőtéren, Kozma Dominik aranyköpései, Messiné gömbölyű hátsója mind olyan tartalmak, amelyek nem kötődnek ugyan szorosan a sporthoz, de a laza kapcsolódás pont elég ahhoz, hogy felkeltsék a sportszeretők és a könnyed közélet iránt érdeklődők figyelmét. A téma mellett meghatározó a főszereplő személye is, szinte mindegy például, hogy mi történik Hosszú Katinkával vagy Ronaldóval, nevük már elég garancia arra, hogy a velük kapcsolatos események csakis érdekesek lehetnek.

Ezek a sorok még azelőtt születtek meg, hogy robbant volna a Hosszú-Tusup bomba, ez is bizonyíték arra, hogy az ország legnépszerűbb - és a világ hivatalosan második legjobb sportolójának nem kell magánéleti válság a címoldalakhoz. A Hosszú Katinka és edző-férje, Shane Tusup közötti konfliktus részleteiről még az is tudni akar, aki csak távolról követi a sportot. Hiába olvasható minden közösségi oldalon, minden második kommentben, hogy ez a magánéletük, amihez senkinek semmi köze, a velük kapcsolatos hírek mégis témától függetlenül mindig és magasan vezetik az olvasottsági listát. Ráadásul esetükben a magánéleti változásnak komoly sportszakmai vonzata is lehet, hiszen nem mindegy, hogy egy sportoló milyen légkörben és egyáltalán tovább dolgozik-e edzőjével.

Érdekesebb a saját életünknél

A kattintáshoz persze kell a kíváncsiság-faktor is. Zsolt Péter médiaszociológus szerint azért vonzódunk annyira a bulvármédiához, mert tudjuk, hogy nem fikció, hanem a valóságról tud mulatságos, izgalmas, agresszív jelenetet lefényképezni, ami mindenképp a hétköznapi életből való kilépést jelenti. „Ezek közül az emberek közül néhányan szinte azon a szinten vannak, mint az istenek, ilyenek a sztárok. Másokon pedig nevetünk, ott más a dinamika, őket messze magunk alatt látjuk, ilyen néhány celeb. Az, hogy mi az ő sztorijuk, az minden pici lépésben fontos számunkra. Kikerekedik egy történet, amit követni akarunk. Érdekel, hogyan zajlik az életük, hogy mit mondtak X. Y. Z.-nek, vagy ha elbuknak, az is. Követni akarjuk ezeket az eseményeket, mert sokkal érdekesebb, mint a saját életünk”- mondta az Origónak a szakember.

Megy vagy marad?

Így fordulhatott elő 2017-ben, hogy nemcsak a focidrukkereket, hanem szinte az egész világot lázban tartotta Neymar Jr. átigazolási ügye, pontosabban a kérdés, hogy megy-e vagy marad a Barcelonánál. Heteken át adta a témát az újságíróknak, nem is feltétlenül kiszivárogtatások vagy nyilatkozatok formájában, hanem a közösségi oldalak felületén. Elég, ha csak Gerard Piqué egyik Instagram-posztjára gondolunk, amin Neymarral közös fotójához csupán annyit írt a védő: „marad”.

A Barca játékosa alaposan összezavarta a világsajtót, habár nem ez volt a célja. Utólag azt mondta, azért rakta ki a képet, mert szerette volna, ha a közvélemény reakcióját látva megváltozik csapattársa álláspontja a klubváltással kapcsolatban. Neymar azonban addigra már döntött: minden idők legdrágább játékosaként 222 millió euróért átigazolt a Paris Saint-Germainbe. Az ominózus kép ezalatt önálló életre kelt, világszerte trollkodással gyanúsították Piquét. Egyikőjük sem szívta mellre a sztorit, sőt, Neymar nem sokkal később a történteken poénkodva posztolta kettejük közös képét.

Palvin és a mókusok

Néhány hét múlva Neymar már egy magyar történettell örvendeztette meg a sportrajongókat. A nagy átigazolás és nagy bemutatkozás után másfél hónappal egy Hamiltonnal és Palvin Barbarával közös fotót rakott ki, országszerte megindítva a találgatást: ki cserélt le kit és kire.

A Neymar-üggyel párhuzamosan ugyanis az egyik hazai topsztorinak pár héttel korábban még a topmodell és Dzsudzsák Balázs közötti liezon számított. Több helyen is együtt látták őket, sőt közös vacsorájukról fotót is mutattak. Előtte Palvin Barbara rendszeresen tűnt fel a négyszeres F1-es világbajnok, Lewis Hamilton oldalán is, így mondhatjuk, hogy szemünk láttára dőltek a dominók Palvin Barbara oldalán: Hamilton után Dzsudzsák, majd Neymar következett.

Utóbbihoz fűződő - ha csak ideig-óráig - tartó szorosabb kapcsolatára utalhat az is, hogy a világ több jelentős bulvárlapja is lesifotókat mutatott be a magyar szépségről, ahogy hajnalban távozik Neymar szállodájából. Az internetes mémgyár természetesen emellett sem ment el szó nélkül, pillanatok alatt megszületett a „Palvin és a mókusok” szállóige, a hozzá tartozó karikatúrával, igaz, azon Neymar helyett az énekes-dalszerző Julian Perretta látható, akivel egyik képükön forró csókot vált Palvin Barbara.

