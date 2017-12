Először egy képen a teljes Ronaldo-család

Cristiano Ronaldo barátnője az Instagramján osztotta meg a képet, amelyen – most először – ott van az egész család.

Ronaldo tartja Evát, Cristiano Jr Matteót, Georgina pedig a másfél hónapos Alana Martinát. Alana azért is különleges Ronaldo életében, mert ő az első, aki nem béranyától született.

„Create love with you and make life with you" – írta a kép mellé Georgina, ami szabad fordításban azt jelenti, hogy „szerelmet és életet teremtek veled". A cuki képet persze kajálják az emberek, már több mint nyolcszázezer lájknál tart, a kommentek száma pedig közelít a hétezerhez.