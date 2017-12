Az el Clásico nyitja a karácsonyi menüsort

Ennél keményebben nem is indulhatna az ünnepi sportműsor-dömping: délután egy órától a Real Madrid-Barcelona meccsre figyel a világ, tegyenek így önök is! Biztosan nem fogják megbánni, hiszen az elmúlt 40 év legjelentősebb el Clásicóját játsszák a spanyol fővárosban. A nagy meccs minden elhomályosít, de erős reflektorral mégis kiszúrhatják, hogy bizony lessz itt még egy jó Roma-Juventus összecsapás, egy fél angol forduló, darts-vb és még NFL is. Üljenek a tévé elé, a bejgli majd kisül magától.