Még mindig intim képei után fut Kabát Péter

Februárban lesz egy éve, hogy zsarolóvírus támadta meg Kabát Péter számítógépét. A tizenhatszoros válogatott volt labdarúgó azóta is fut az intim, családi és nyaralásról készült fotói után, pedig 140 ezer forintot már fizetett a hekkereknek. A Blikknek arról is beszélt, hogy a médiában képzeli el jövőjét, de a sportmenedzseri munkával is szemezget.