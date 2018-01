Cserhalmi György az Év Sportolója Gálán tér vissza a színpadra

A Nemzeti Sport ma megjelent cikkéből kiderül - melyben Szabó Tünde, sportot irányító államtitkár értékelte a 2017-es esztendőt -, hogy súlyos betegsége után az Év Sportolója Gálán lép több mint egyéves kihagyás után újra színpadra a Kossuth- és Balázs Béla-díjas érdemes művész, Cserhalmi Györgyr

A napilap megkeresésére Cserhalmi megerősítette a híreket.

"Az értesülés igaz, Szabó László megkeresett, hogy vállalnék-e a gálán egy rövid szereplést Udvaros Dorottyával. Visszakérdeztem: Dorottya is benne van? Amikor mondta, hogy igen, akkor azonnal rávágtam, hogy nincs is több kérdésem, csináljuk! Dés László népszerű szerzeményét, a Minden utcasarkon azt beszélik rólad... kezdetű dalt adjuk elő, és Hrutka Robi zenekara kísér majd minket."

Arra a kérdésre, hogy miért éppen az év legjobb sportolóit és edzőit díjazó gálán jött el a visszatérés pillanata, Cserhalmi György azt felelte: