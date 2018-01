Leszállt a gépről és máris meglopták új csapata drukkerei a focistát

Latin-Amerika egyik legnagyobb klubja, a Club América két új játékost köszönthetett kedden, de egyiküknek igencsak felemásra sikerült az emelkedett hangulatú ceremónia.

A 12-szeres bajnok, és az Észak- Közép Amerikai Labdarúgó-szövetség (CONCACAF) bajnokai számára kiírt torna - azaz a közép-amerikai BL - hétszeres győztese két új játékost köszöntött kedden a mexikóvárosi nemzetközi repülőtéren. A kolumbiai Andrés Ibargüen és a többek között a Paris Saint-Germainben, az AS Romában és az AC Milanban is megfordult 24-szeres francia válogatott, Jérémy Ménez köszöntésére sok Américanista jelent meg az egyébként is rendkívül forgalmas reptéren.

A nagy felfordulást néhányan arra használták föl, hogy módszeresen meglopjanak annyi embert, amennyit csak tudnak. A pórul jártak között volt az egyik új játékos, mégpedig Ibargüen is, akinek a mobiltelefonját csenték el. Az El Universal beszámolója szerint Ibargüent a kellemetlenségért részben vigasztalhatja, hogy pár óra elteltével megtalálták a telefonját.

A mexikói bajnokság (Liga MX) január 7-én kezdődőtt, az América a nyitányon idegenben 1-0-ra győzte le a Querétaro csapatát.