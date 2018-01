Gyermeket vár az Európa-bajnok magyar sportoló

Az UVSE női vízilabdacsapatánál lehet valami a levegőben, mivel egymás után jelentik be a pólósok az örömhírt, hogy bővül a család. Kisteleki Hanna nemrég adott életet első gyermekének, Czigány Dóráról is nemrég napvilágott látott, hogy anyai örömök elé néz, és most egy újabb kiváló játékos, a 221-szeres válogatott center Tóth Ildikó is csatlakozott a sorhoz.

"A hír igaz, babát vár(unk)ok, nagyon boldog vagyok, hogy egy ilyen lehetőséget kaptam az élettől és megélhetem. December 22-én volt az utolsó mérkőzésem, elköszönök a vízilabdától és az uszodától egy időre biztosan, persze a lelátón megtalálható leszek időről-időre. Elmondhatatlanul sokat kaptam a sporttól, az emberektől, edzőktől, csapattársaktól, de most egy új kaland vár rám, tele ismeretlen helyzetekkel, csodás pillanatokkal és én most teljes figyelmemmel magam és a kis pocaklakó felé fordulok. Továbbra is hajrá UVSE és hajrá Magyar Női Válogatott, köszönöm azt az időt, amit a részetekként tölthettem, de én már Anya vagyok. Hamarosan érkezik az utánpótlás" – árulta el Tóth Ildikó.