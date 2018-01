Hogy úszta meg ezt Neymar két nagy pofon nélkül?

A Paris Saint-Germain játékosai most saját bőrükön is megtapasztalták, hogy milyen az, ha Neymar kipécéz magának valakit.

A brazil a Nantes elleni vasárnap esti győztes bajnokit bordasérülés miatt kihagyta, hétfőn azonban már kutya baja sem volt, és a csapattal együtt edzett.

Már önmagában az megért volna egy atyai pofont, ahogy bebőrözte egyik ellenfelét a kispályás meccsen, de a java csak ezután jött. Rondózás közben (amikor a játékosok körbe állnak és egyérintővel passzolgatnak) Lucas Mourát is hasonló trükkel ültette be a hintába. A többiek nem is bírták visszafogni magukat, óriási nevetésben törtek ki.

A brazil ráadásul tovább tetézte a dolgot azzal, hogy közösségi oldalán is körberöhögte csapattársait.