A közösségi oldalak elterjedése óta óriási fordulatot vett az ismert emberek kommunikációja az egész világon. Filmsztárok és más hírességek mellett sportcsillagok számára is elsődleges csatorna lett a Facebook, a Twitter és az Instagram. Népszerűségük annak köszönhető, hogy gyorsan és közvetlenül elérhetők a rajongók, akik viszont pont emiatt egyre többet és többet akarnak tudni kedvenceikről. Az oda-vissza hatás sokszor eredményez kellemetlen helyzeteket, így egy idő után saját bőrükön tapasztalják meg az érintettek, miért és hogyan kell óvatosnak lenni a közösségi médiával. Összeszedtük azokat a külföldi sztársportolókat, akik saját magukat hozták kínos szituációba egy-egy átgondolatlan poszttal.

Tucatnyi olyan világhírű sportolót említhetnénk, akiknek a különböző közösségi oldalát böngészgetve kezd találgatásba a sajtó és a rajongótábor, legyen szó a magánéletéről vagy a karrierjéről. A social media másfajta veszélyeiről – magyarországi viszonylatban – korábban már írtunk, most azokat az eseteket gyűjtöttük csokorba, amelyeknél a felhasználó meggondolatlanságával saját magát keverte zsibbasztóan kellemetlen helyzetbe.

A hercegnői ruha és a törölt posztok esete

Nem is kell túl sokat visszamenni az időben az első, és talán legnagyobb példáig: Lewis Hamilton, a Forma-1 négyszeres világbajnoka mostanra pontosan tudja, hogy az egész világ figyeli, mit tesz ki a különböző csatornáira. Nem csupán figyeli, de reagál is mindarra, ami kikerül a közösségi felületre.

Így történhetett, hogy a majdnem hatmillió követője egyik decemberi reggelre képek, videók és bejegyzések nélkül maradt az Instagramon. Hamilton ugyanis egyszerűen törölte vagy töröltette valamennyi addigi bejegyzését, annyira elege lett a hangos és kritikus kommentekből. A beszólásokat azért kapta, mert korábban megmutatta rajongóinak a hercegnőnek öltözött unokaöccsét, és többször is hangsúlyozta, nem tetszik neki, hogy egy fiú kislányruhákat visel. Emiatt sokan kritizálták, ömlöttek a hozzászólások, a világ minden pontjáról voltak, akik kifogásolták a felhasználók Hamilton hozzáállását. A világbajnok első reakcióként bocsánatot kért, majd törölte a posztot, végül profilja teljes tartalmát is.

Nem ez volt az első félresiklása a bajnoknak a közösségi médiával: néhány héttel a hercegnős eset előtt a Formula E segítségével vitte magát az erdőbe. Lewis Hamilton akkor azt írta, próbálja figyelni más együléses sorozatok futamait, ezért osztja meg egy Formula E-verseny egyik momentumát. Szerencsétlenségére egy háromévesnél is régebbi esetet posztolt, amihez a Formula E hivatalos Instagram oldala is hozzászólt: Ez három évvel ezelőtt történt, vedd fel a tempót, Bajnok! - írták Hamilton bejegyzéséhez, ami ugyancsak a kukában végezte. PR- és marketingtanácsadói azonban mostanra meggyőzhették ennek a kommunikációs csatornának a jelentőségéről, mert január 16-án újra felbukkant saját oldalán a világbajnok, azóta már két vadonatúj posztja is kikerült.

Lewis Hamilton (@lewishamilton) által megosztott bejegyzés, Jan 16., 2018, időpont: 8:03 (PST időzóna szerint)

A Jégembernél is megtört a jég

Szintén a Forma-1 világában találni példát a másik végletre: Kimi Räikkönen hosszú évekig ellenállt a képmegosztó applikáció csábításának, decemberben aztán – kisebb médiatörténeti pillanatként – létrehozta saját profilját, ahová rögtön poszolt is egy videót azzal, hogy fogalma sincs, mit csinál, de mostantól jelen van az Instagramon. Pár hét alatt négyszázezerre nőtt a Forma-1 2007-es világbajnokát követők száma, Kimi lelkesedése pedig nem lankad, de gyanítjuk, ehhez feleségének is köze van, aki nagy rajongója az Instának.

Persze, hogy marad

Ugyancsak az Instagram segítségével kényszerült magyarázkodásba magánéletével és karrierjével kapcsolatban is az FC Barcelona játékosa, Gerard Piqué. Talán még a sporttal csak érintőlegesen foglalkozók is emlékeznek a képre, melyen Piqué és Neymar, valamint a szűkszavú „Marad” kiírás látható. Az egész világsajtó úgy értelmezte a 2017 nyarán kitett fotót, hogy Neymar sorsa eldőlt, mégsem megy a Paris Saint-Germainbe, hanem marad a Barca játékosa.

Se queda. Gerard Piqué (@3gerardpique) által megosztott bejegyzés, Júl 23., 2017, időpont: 1:51 (PDT időzóna szerint)

Piqué utólag azt mondta, nem az volt a szándéka, hogy összezavarja az újságírókat és a focirajongókat, hanem azért osztotta meg a képet, hogy megmutassa Neymarnak, mennyien örülnének neki, ha nem hagyná el klubját. A történtekkel kapcsolatban nemcsak sokáig kellett magyarázkodnia Piquének, de a folyamatos poénkodást is kénytelen volt elviselni: mémek tucatjai születtek a sztoriból, sőt még mag Neymar is visszautalt az esetre.

Piquének sem ez volt az első komolyabb afférja a közösségi médiával: posztjait elemezve 2017-ben többször is felmerült a gyanú, hogy komoly válságban van házassága a világhírű kolumbiai énekesnővel, Shakirával. A focista erre – stílusosan és egyszerűen – a Twitteren adta meg a választ azzal, hogy megosztotta felesége egyik videóját, melyhez semmi mást nem fűzött hozzá néhány szerelmes hangulatjelen kívül. Azóta viszont újra gyakran mutatják meg közös képeiket a rajongóknak, amiből arra következtethetünk, hogy nem akarnak újabb pletykákat a magánéletükkel kapcsolatban.

Kamuprofillal megbukni

Annál mélyebbre viszont már nehéz süllyedni, ahová minden idők egyik legjobb kosarasa, Kevin Durant jutott el. Az NBA-ben a Golden State Wariorsszal tavaly bajnoki címet szerző szupersztár olyan csúnyán beégette magát a Twitteren, hogy azt még sokáig emlegetni fogják elrettentő példaként. A sportolóból kisebb közellenség lett az Egyesült Államokban azután, hogy 2016-ban az Oklahoma City Thundertől a rivális Golden State-hez igazolt. Döntése miatt rendszeresen és folyamatosan kapott hideget-meleget a rajongóktól, minden lehetséges felületen elküldték, minden lehetséges helyre a drukkerek, amit egy idő után már nem bírt a kosaras idegrendszere.

Kevin Durant azt a megoldást választotta a megállíthatatlannak tűnő kommentcunamival szemben, hogy a sajátján kívül létrehozott egy álprofilt is, és azon keresztül próbálta megvédeni önmagát. Kétszer is előfordult viszont, hogy elfelejtett átjelentkezni az egyik fiókból a másikba, ami úgy derült ki, hogy egyes szám harmadik személyben írt magáról. Egyszer azt, hogy Durant nem szerette magát a szervezetet, valamint Billy Donovan edzőt sem. A keret is gyenge volt, csak ő volt jó és Russ - utalva ezzel az átigazolása mögötti okokra. A másik esetben pedig azt kommentelte: "Képzeld el, hogy kivesszük Russt (Russell Westbrook, az Oklahoma City irányítója, aki tavaly a liga legértékesebb játékosa lett - a szerk.) a csapatból, meglátod, milyen rosszak. Durant nem tudna bajnokságot nyerni azokkal a bénákkal."

Első körben a szokásos magyarázkodással próbálkozott, hogy feltörték a profilját, nem is ő írt, később azonban beismerte tettét, és bocsánatot kért mindazoktól, akiket esetleg megbántott.

Ahogy lassan mindennapi életünk részévé válnak a közösségi oldalak, úgy lesz használatuk is egyre kifinomultabb, meggondoltabb. Addig is érdemes figyelni a sztársportolók felületeit, mert időről időre garantáltan belefuthatunk egy-egy gyöngyszemnek számító kínoskodásba.