Gólt lőtt, majd beült a reklámautóba az uruguayi focista

Maximiliano Freitas stílusosan (és komfortosan) ünnepelte meg gólját az Oriente Petrolero–Peruvians (2–0) meccsen a Libertadores-kupa első fordulójában.

Az első félidőben Hector Sanchez szerzett vezetést a hazaiaknak, majd a 80. percben pont az ő helyére beálló Freitas rúgott gólt. A csere és a gól között egy perc telt el. Nem is ez a pláne, hanem, ami utána történt:az uruguayi csatár örömében átugrotta a reklámtáblát, és beült a kapu mögött parkoló reklámautóba.Freitast több csapattársa is követte, de volt olyan is, aki kintről integetett a bent lévőknek.

A gól és a gólöröm 12:15-től: