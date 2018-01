Az Australian Open férfi egyesének elődöntője a nap fénypontja

Délelőtt kiderül, ki lesz Marin Cilic ellenfele az Australian Open férfi egyesének döntőjében: a 21 éves dél-koreai Csung Hje On Roger Federerrel játszik a melbourne-i elődöntőben. A férfi kézi Eb is folytatódik, lesz meccs az FA Kupában és a Bundesligában is.