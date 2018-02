Annyiféle sport lesz a tévében, ne is tervezzen más programot

Tényleg lehet válogatni a sportközvetítésekből, annyi minden lesz a tévében. A tenisz Davis Kupában Fucsovics Mártonékért szurkolhatunk, folytatódik a tajvani női torna is - ahol Babos Tímea párosban és egyesben is elődöntős -, a futball topligák aktuális fordulói is bőven kínálnak néznivalót, és a Red Bull Air Race-t, vagy a londoni ökölvívó gálát még nem is említettük.