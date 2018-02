Szenzációs öngólt lőtt a védő 16-ról

Az Egyesült Arab Emírségek bajnokságában született az utóbbi idők egyik legszebb öngólja.

Az al-Dafra csapata az al-Dzsaziránál vendégeskedett és Henk Ten Cate csapata támadott, amikor hirtelen a vendégek védője, Jasszer Abdullah elé került a labda, aki a lányos zavarában a tizenhatos vonalánál menteni igyekezett, de végül a saját kapujába emelte a labdát.

A kommentátor hatalmas gólt kiáltott, lehet csak utólag esett le neki, hogy öngól született, mindenesetre később már nevetett is, reméljük az érintett is viccesen fogta fel a történteket.

A meccset végül 3-1-re nyerte az al-Dzsazira, with that magnificent strike the best of the game.