A téli olimpia mellé visszatér az Európa Liga, rögtön nyolc meccsel

Féltávhoz közelít a phjongcshangi téli olimpia, amelynek egy percéről sem maradunk le ma sem, ha a TV előtt maradunk. A foci szerelmeseinek pedig jó hír, hogy a Bajnokok Ligája után folytatódik az Európa Liga is, rögtön nyolc meccset láthat itthon is a nagyérdemű. De lesz még vízilabda, darts, tenisz, kézilabda és országúti kerékpár is, van miből válogatni tehát.