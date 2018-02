Olimpia, BL, Magyar Kupa és a Real Madrid is a képernyőn

Természetesen szerdán is a téli olimpia versenyei és a Bajnokok Ligája-közvetítések uralják a televízió képernyőjét. A Sevilla-Manchester United és a Sahtar Donyeck-AS Roma mérkőzések mellett a Magyar Kupa is kínál néznivalót, de a Real Madrid is pályára lép, hogy lejátssza a Leganes elleni elmaradt bajnokiját. A maradékon pedig férfi és női tenisz, illetve a sznúker osztozik.