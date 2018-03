Újabb jó hír a Liu-testvéreknek: érkezik a kistesó

A Blikk értesülései szerint babát vár a phjongcshangi olimpián gyorskorcsolya-váltóban aranyérmet szerző Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang édesanyja.

A kishúg születése júliusra várható és ő lesz a negyedik testvér, Shaolinnak és Shaoangnak ugyanis már van egy tizenkét éves, szintén gyorskorcsolyázó húga, Léna.

Bízunk benne, hogy egészséges lesz a kistesó, és minden rendben lesz majd vele és anyukánkkal is. Már nagyon várjuk az érkezését. Adná magát, hogy ő is korcsolyázzon, de nem hiszem, hogy a női váltó is testvérpárral áll majd fel egyszer. Még a jövő zenéje, hogy milyen sportágat választ.

- mondta a Blikknek Liu Shaoang.